Los planes de boda de Daniella Álvarez en 2021

- ¿De qué manera has cambiado?

He mejorado mucho como persona, he crecido mucho. Yo siento que ahora soy más tranquila. Antes, de pronto le prestaba atención a los pequeños detalles, o de pronto los pequeños problemas me agobiaban. Ahorita ya entendí que hay más que eso, que uno no se tiene que dar mala vida por nada, al contrario, hay que disfrutarlo porque a veces el stress o enfrascarnos en algo que queremos y no es para nosotros, no deberíamos quedarnos en eso.

"Hay que aprender a aceptar la vida como viene, y así es como me siento ahora, simplemente aprendo a aceptar y que lo que venga es lo que tiene que ser y ahí voy".

- ¿Habrá boda con tu pareja en el 2021?

Eso es algo que espero que sí. Entre las cosas que suceden cuando uno estar al borde de morirse, es que uno siempre antes decía ‘yo me proyecto a diez años, me proyecto a cinco', y digo que en tanto tiempo voy a hacer tal cosa.

"Ahora mismo uno ya vive más el día a día, porque ya uno no sabe qué va a pasar mañana. Antes uno creía que la vida lo controlaba uno mismo y ahora cuando te pasan estas cosas, que se te salen de las manos, uno dice ‘bueno, ‘miércoles' ahora no sé que viene', pero me voy a dejar sorprender por la vida, por mi pareja y por lo que venga.

- ¿Te gustaría ser madre?

Claro, ese es mi sueño más importante. Yo creo que el día que yo sea mamá ese es el día que voy a estar realizada cien por ciento como mujer, pero primero tengo que adaptarme bien a mi prótesis, porque imagínate una barriga grande y yo con esta prótesis no me puedo caer ni nada, entonces primero hay que estar muy fortalecida a nivel corporal para luego traer un bebé al mundo.