Y así, Stormi se roba el show en este adorable video navideño

"Mi mamá tenía un juego de estos", dice Kylie sobre los adornos. "Al crecer, todos los años teníamos el mismo árbol. Teníamos un árbol verde con todos estos adornos aquí. El año pasado, alguien estaba vendiendo su colección de Christopher Radko, así que compré toda la colección y compré aún más este año porque quiero mi colección".

Kylie les dice a los espectadores que Kris no compartirá su colección con ella, por lo que tuvo que comprar la suya propia: "Mi mamá vive conmigo en este momento, así que quería sorprenderla con un árbol con el que crecimos y quiero que Stormi experimente esto. Los amo. Todos son diferentes y tan lindos y festivos, y me recuerda a mi infancia ".

En agosto, Kris vendió su mansión en Hidden Hills, California, por 15 millones de dólares. La matriarca y gerente de Keeping Up With the Kardashians también es dueña de otras propiedades en California.

En el video, Kylie también muestra coloridas medias navideñas con nombres bordados: el de ella, Stormi, Kris y su novio Corey Gamble.

"Mi mamá siempre hizo que la Navidad fuera tan especial para todos nosotros", dice Kylie. "Quería hacer lo mismo para Stormi".

Más adelante, Kylie muestra unos osos polares de tamaño natural, una gran casa de Santa Claus y pan de jengibre, así como otro árbol de Navidad gigante, con grandes adornos de bolas blancos y beige personalizados para combinar con la habitación. Ambos árboles fueron diseñados por Jeff Leatham.

La habitación también tiene otra chimenea con dos botas blancas y esponjosas con los nombres de Kylie y Stormi colgando de la repisa.

"Este soy yo. Y esta es mami", dice Stormi, antes de lanzarse a una dulce interpretación de Jingle Bells.

