Así fue el increíble regreso de Rob Kardashian a la vida pública este año

¡Crucemos los dedos para que 2021 nos traiga más de esto!

A pesar de ser notoriamente reservado y a menudo tímido ante las cámaras durante gran parte de la última década, este año, Rob Kardashian, lenta pero seguramente, volvió a ser el centro de atención. En el transcurso de 2020, el empresario de 33 años avanzó a pasos agigantados para recuperar su confianza, regresó tanto a Keeping Up With the Kardashians como a las redes sociales, realizó cambios saludables y, lo más importante, creció en su papel de padre devoto de Dream Kardashian, su hija de 4 años.