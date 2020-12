Scott Disick corona a Kourtney Kardashian como la “Mejor fabricante de bebés”

Por supuesto, llegar a este punto tomó tiempo. "Creo que la parte más difícil fue cuando ambos comenzamos nuevas relaciones, ¿no crees?", dijo Kourtney en un vlog de Poosh de 2019. "Porque eso causó peleas entre tú y yo sobre la presentación de los niños. Creo que eso causó la mayoría de los desafíos... Tuvimos que, literalmente, ir a terapia para hablar e incluso superarlo, como, para poder comunicarnos juntos".

Las estrellas de Keeping Up With the Kardashians también aprendieron a establecer límites. "Creo que el mayor desafío fue simplemente tratar de descubrir cómo separamos nuestra relación como amigos y padres y seguir estando en la misma página y qué creo que es apropiado y qué no y cuándo poder hablar entre nosotros", agregó Scott. "Al principio, creo que estableciste unos buenos y luego aprendimos de eso y llegamos a un buen lugar".