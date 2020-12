Jesy Nelson anuncia su salida de Little Mix debido a su salud mental

En cuanto a lo que sigue para Nelson, la cantante de Change Your Life no está segura, y eso está bien para ella. "Necesito pasar algún tiempo con las personas que amo, haciendo cosas que me hagan feliz. Estoy lista para embarcarme en un nuevo capítulo en mi vida", continuó. "No estoy segura de cómo se verá ahora, pero espero que todavía estén ahí para apoyarme".

Para finalizar su mensaje, Nelson se centró en la gratitud que siente por sus fans, sus compañeras, Jade Thirlwall, Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock, así como por aquellos que las llevaron al éxito. "Quiero agradecerles a todos los que participaron en nuestro viaje. Todo el arduo trabajo y la dedicación que nos hicieron tener éxito", escribió. "A todos los fans que vinieron a vernos en concierto, que escucharon nuestras canciones y cantaron con todo su corazón, me enviaron mensajes y me apoyaron en el camino. Quiero que sepan que los amo tanto a todos y que nunca podría haberlo hecho sin ustedes y se los agradezco infinitamente".

"Sobre todo", concluyó, "quiero agradecerle a Jade, Perrie y Leigh-Anne por crear algunos de los recuerdos más increíbles que nunca olvidaré. Espero que sigan cumpliendo todos sus sueños y sigan haciendo música que le guste a la gente".