Emily Blunt finalmente habla de esos memes de Emily in Paris y The Devil Wears Prada

"Quiero decir, ella estaba tan desesperada, ¿no? Es decir, simplemente desesperada por un viaje a París", dijo riendo. "Así que creo que la gente simplemente sintió una lástima desesperada por ella".

Si bien Emily no pudo ir a París en The Devil Wears Prada (el honor fue para Andrea de Anne Hathaway, quien terminó abandonando su trabajo en la revista a mitad del viaje), el personaje se convirtió en el personaje principal de su propia historia. La autora de The Devil Wears Prada, Lauren Weisberger, escribió la novela When Life Gives You Lululemons (2018) desde la perspectiva de Emily.