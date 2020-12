Josh O'Connor de "The Crown" cataloga de "indignante" la medida del gobierno británico sobre la serie

Según Josh, que interpreta al príncipe Carlos, eso es simplemente innecesario. "Nuestro secretario de cultura nos decepcionó un poco, cuyo trabajo es fomentar la cultura", compartió con Los Angeles Times durante una entrevista para The Envelope: The Podcast. "En mi opinión, es bastante indignante que haya salido y haya dicho lo que dijo. En particular, en este momento en que sabe que las artes están luchando y están de rodillas, creo que es un golpe bajo".

Josh continuó, "Mi opinión personal es que el público entiende. Tienes que mostrarles respeto y entender que son lo suficientemente inteligentes como para verlo como lo que es, que es pura ficción".