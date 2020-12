Mira cómo True Thompson interrumpe el video de Khloé Kardashian una y otra vez

"Estoy muy orgullosa y feliz por el equipo Poosh y mi hermana Kourtney", comenzó Khloé. "Sé lo difícil que es iniciar un negocio, y mucho más un negocio de comunicaciones electrónicas y en tiempos de esta pandemia y este mundo loco, pero Kourt, estoy muy orgullosa de ti".

Aquí es donde entra True, pronunciando tiernamente "¡Yo!" en el fondo, antes de que la estrella de Keeping Up With the Kardashians le preguntara si quería decir "hola". Cuando lo hace, echamos un vistazo a su dulce sonrisa y Khloé recibe una noticia emocionante: True le trajo unos huevos.