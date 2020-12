Ashley Tisdale revela si habrá o no una nueva reunión de High School Musical

"Honestamente, he perdido la pista porque cada año, hay un aniversario para una de esas películas. Espero que cada año haya otro aniversario", compartió. "Es simplemente... un poco loco. Siento que lo celebramos todos los años casi en este momento".

La estrella de 35 años confesó que tampoco "ve las películas". Pero los fanáticos de HSM pueden estar seguros de que Ashley está lejos de despreciar el éxito de la franquicia. Como ella explicó, "No me miro en nada. Realmente no conozco a ningún actor que disfrute mirándose a sí mismo".