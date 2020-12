Kourtney Kardashian tendrá un cameo especial en el remake de She’s All That con Addison Rae

La estrella de E! dará un salto a la gran pantalla.

Con Keeping Up With the Kardashians llegando a su fin, Kourtney Kardashian acaba de encontrar su próximo proyecto de primera categoría. La fundadora de Poosh dejó ver que se unirá a su amiga de TikTok, Addison Rae, en su primera película, la nueva versión de She's All That.

Kourtney escribió con orgullo en Instagram, el martes 8 de diciembre, "estudiando" y etiquetó a @hesallthatmovie de Miramax. La foto muestra a la empresaria de 41 años acostada en una cama mientras usaba botas negras hasta los muslos, un blazer escotado y una falda color canela. ¿El accesorio más importante? Un paquete de páginas en su mano, que solo podían ser páginas de un guion.