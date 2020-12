Kylie Jenner está que arde con su nuevo look ¡Mírala!

"Me teñí el cabello por primera vez cuando tenía 16 años", escribió en una publicación de su blog en KylieJenner.com en 2015. "Lo teñí de azul y ni siquiera le pregunté a mi mamá. Después de eso, terminé teniendo esta adicción a cambiarme el cabello. Me hace sentir como una persona nueva. Me encanta sentirme diferente y me encanta salir de casa sabiendo que nadie alguna vez me ha visto de esta manera".