¡¿Rafael Amaya volverá a ser Aurelio Casillas?!

"Sí me afectó un poco la fama, la verdad, pero ahora ya empiezo con el pie derecho y con todos estos ángeles. No quiero volver a perder el amor que se me ha brindado y la fe que tengo ahorita. Hoy siento que tengo el control de mi vida en mis manos, tengo la paz en mis manos. Soy algo nuevo, volví a nacer", aseguró al medio.

Esto es algo que también su círculo cercano reconoce. "La fama el dinero, el llegar a donde él, todo el mundo poniéndole la 8alfombra) de oro y todo eso le fue afectando, junto con las drogas, el alcohol. Pero te puedo decir que es un tipazo de persona, es bien noble mi compadre...", aseguró el compositor y productor Roberto Tapia al medio.