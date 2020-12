Rita Ora hace rara definición de su relación con Rob Kardashian

"Creo que la gente reacciona de manera diferente a las cosas y les gusta expresar sus sentimientos de cierta manera", dijo Rita en The Breakfast Club sobre la publicación de su ex. "No suelo usar las redes sociales, así que cuando sucedió toda esa situación, el silencio para mí es la forma más grande de halago, y me encanta mantenerlo en movimiento a menos que necesite decir algo".

Ella agregó, "No me malinterpretes, es un gran tipo".

A pesar de sus tuits anteriores, Rob ha apoyado a Rita desde entonces. En el 2018, él la elogió por su sencillo Girls con Cardi B, BeBe Rexha y Charli XCX después de recibir críticas por la letra.