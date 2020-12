Netflix se niega al pedido del gobierno británico sobre The Crown

Naomi Watts

La película de 2013 Diana se centró en su complicada relación con el cirujano cardíaco Hasnat Khan y su posterior acoplamiento con Dodi Fayed, que no fue tan serio para Diana como el anillo de compromiso que se exhibió en Harrods como un santuario para la desdichada pareja. .

Cuando se le preguntó qué la impulsó a asumir el papel, Watts dijo a los periodistas antes del lanzamiento: "En última instancia, la razón por la que quería decir 'no' tanto se convirtió en la razón por la que quería hacerlo también. Estaba intrigada por el desafío. Quiero decir, al principio pensé, ¿cómo representar a la mujer más famosa de todos los tiempos cuando todos sienten que la conocen tan bien? ¿Cómo me apodero de ese personaje? Así que eso fue desalentador, para usar una palabra de ella. ... "

Watts, quien es originaria del Reino Unido pero pasó algunos años de formación en Australia, dijo que no sabía mucho sobre Diana y Khan antes de leer el guión, que se basó en el libro de Kate Snell de 2001 Diana: Her Last Love.

También se lo pensó dos veces antes de aceptar debido a "lo sensible que es: ¿cómo se sentirá la gente al respecto?" Watts continuó. "Pero me di cuenta de que esta historia iba a ser contada en algún momento, y ¿con qué frecuencia nos encontramos con personajes tan fascinantes? Son bastante difíciles de encontrar como mujer, y uno que encarna tantas cosas diferentes: la fragilidad, pero también la gran fuerza, el carisma increíble, la gran belleza, la sabiduría, la compasión y la empatía. Lo pensé y pensé, bueno, no puedo decir que no a esto, ¿por qué no aprovechar la oportunidad?"

Las críticas no fueron amables y la película nunca recibió un estreno en cines en Estados Unidos, una experiencia que Watts compartió más tarde con su querida amiga Nicole Kidman, cuya película de Cannes sobre Grace de Monaco también recibió una gran cantidad de burlas.