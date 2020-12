Daniella Álvarez revela que su pie derecho “no volverá a funcionar”

Y continúo, "Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y Él nunca me abandona."

En su video, Daniella contó cómo su médico de cabecera le dio esta noticia luego de practicarse una electromiografía.