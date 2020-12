¿Quién es quién en Selena La Serie?

En un clip compartido con varias cuentas de redes sociales de Netflix, Lopez se sinceró al respecto.

"Chicos, no sé si han oído hablar de esta nueva serie de Selena en Netflix", dice Lopez. "Interpretar a Selena fue un momento histórico en mi carrera y estaba muy emocionada cuando vi el tráiler y me enteré. Es una excelente manera para que esta generación conozca a Selena. Amo a Selena. Es una gran parte de mi vida y mi carrera. Y no puedo esperar a verlo. Estará en Netflix el 4 de diciembre ".