Mira por qué Scott Disick y Amelia Hamlin dudan en tener una relación exclusiva

Aunque mamá y papá no están convencidos, a la ex de Scott, Kourtney Kardashian, no le importa que siga adelante, luego de su separación de Sofia Richie. "A Kourtney no le importa con quién salga Scott siempre y cuando lo mantenga feliz y ocupado", le dijo una fuente a E! News el mes pasado.

Sin embargo, la fundadora de Poosh levantó algunas cejas el martes 1º de diciembre cuando compartió una cita de yoga que hacía referencia a un viejo amor. Decía, "A veces, el universo enviará a un ex de regreso a tu vida solo para ver si todavía eres estúpido".