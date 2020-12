Harry Styles lanzó la repuesta perfecta a quienes criticaron su masculinidad

Hablando con Variety, el ex integrante de One Direction habló sobre sus declaraciones de moda. "No usar [algo] porque es ropa de mujer, excluye todo un mundo de ropa genial", dijo Styles. "Y creo que lo emocionante ahora es que puedes usar lo que quieras. No tiene que ser X o Y. Esas líneas se están volviendo cada vez más borrosas".