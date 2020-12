Kourtney Kardashian publicó un particular mensaje sobre un ex, y todos piensan en Scott Disick

La personalidad de E! llamó la atención de todos con esta frase…

El 30 de noviembre, Kourtney Kardashian hizo vibrar Internet cuando compartió un mensaje en su Instagram Story.

Citando a la gurú del yoga Brittney Floyd-Mayo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió, "A veces el universo enviará a un ex de regreso a tu vida solo para ver si todavía eres un estúpido". Para levantar las cejas aún más, ella agregó tres emojis ruborizados en su publicación.

Si bien podría ser un pensamiento aleatorio lo que llamó la atención de la empresaria de 41 años, algunos fanáticos no pudieron evitar pensar en el ex novio de Kourtney, Scott Disick. Sin embargo, no parece haber ningún drama entre la fundadora de Poosh y el padre de sus tres hijos, de quien se separó oficialmente en 2015 después de nueve años de relación.

"Él está en un buen lugar con Kourtney y ha sido un gran padre para los niños", compartió una fuente con E! News. "Ahí es cuando Kourtney está más feliz".

Y cuando los rumores de romance que involucraban a Scott y Amelia Gray Hamlin comenzaron a extenderse en línea, la fuente reveló la reacción de Kourtney a la noticia.