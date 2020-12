Mira por qué Rihanna y A$AP Rocky protagonizan rumores de romance… ¡Otra vez!

Durante el verano, A$AP Rocky también apareció en la campaña Fenty Skin de Rihanna. Luego, los dos se entrevistaron para Vogue y GQ para promover la marca.

"Creo que la parte más difícil de trabajar contigo es no tontear y reír todo el tiempo", le dijo A$AP Rocky durante su chat de GQ. "Como, esto es una comedia. Esa es la parte más difícil. Ya sabes, la gente es tan genial que es difícil no reírse. Eso es todo. Pero fue divertido. La parte más difícil es no divertirse demasiado. Te olvidas de que todavía es, ya sabes, trabajo al final del día".