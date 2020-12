Machine Gun Kelly detalla su experiencia en terapia y el uso de drogas

El artista de Bloody Valentine habló con mucha franqueza.

Con Megan Fox a su lado, Machine Gun Kelly está encontrando claridad.

Inmediatamente después de un nuevo álbum exitoso y en medio de un romance floreciente, el joven de 30 años está teniendo un año especial y de superación personal. Como compartió en una charla reciente con Dave Franco para Interview, Kelly, nacido como Richard Colson Baker, ha comenzado recientemente terapia y se está enfocando en la felicidad en lugar de la rebelión.

"Vengo de un padre que era extremadamente religioso, y extremadamente estricto, y ni siquiera me dejaba sostener mi lápiz como yo quería", dijo el rapero, que comparte a Casie de 12 años con su ex Emma Cannon. "Eso me hizo rebelarme por completo y cortar la comunicación por completo, porque no quería tener ningún terreno en común con él. No quiero tener eso con mi hija. La honestidad es la clave de esa relación".

Durante la entrevista, el cantante también habló con franqueza sobre su adicción al Adderall y el impacto que tuvo en su arte. "Creo que me vi a mí mismo creer que las drogas eran la forma en que se alcanzaba un nivel o se desbloqueaba algo en el cerebro, y he visto los pros y los contras", describió. "El Adderall fue una gran cosa para mí durante mucho tiempo. Y pasé de tomarlo oralmente a inhalarlo, y luego se convirtió en algo en lo que tenía miedo de ir a un estudio si no tenía un poco. Ni siquiera dar un paso a menos que hubiera un curandero que fuera a visitarme y me diera lo que necesitaba. Y ahí es donde se convierte en un problema".