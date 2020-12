Kim Kardashian resumió el 2020 con la foto más perfecta de todas

Y el premio para la mejor foto del año es para…

Si deseas resumir 2020 en una foto, simplemente acude a Kim Kardashian.

Este domingo, 29 de noviembre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians publicó en Instagram una foto donde aparece ella y su hija mayor con Kanye West, North West, su prima y la hija de Kourtney Kardashian, Penelope Disick y una de sus amigas. North, con una diadema de hojas, y Penélope, vestida con un top con estampado de leopardo, se ven angustiadas e inquietas.

Kim subtituló la foto, "2020 como una foto [emoji de risa]".

Como fue el caso de la mayoría, el año de Kim comenzó como se esperaba. La estrella de reality y su familia celebraron las vacaciones de Año Nuevo en Wyoming, donde poseen un rancho de 14 millones de dólares. En febrero, se asustaron cuando Chicago se cayó de su silla alta en casa y se lesionó la cara, y luego tuvieron que tomarle varios puntos.