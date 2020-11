Arón Piper se sincera sobre sus adicciones, depresión y crisis de identidad

"A los 15 decidí que no iba a ser más actor. Justo estaba en mi etapa de fumar mucho e ir con mala actitud y con malas compañías". Dijo a la revista que sus padres tomaron le dijeron sobre mudarse a Madrid: "Estuve a punto de abandonarlo y me dijeron: 'Te vas a Madrid, luchas por lo tuyo y, si no, te quedas fuera'".

"Mis primeros años en Madrid fueron horribles, venía de una depresión y de una crisis de identidad. Venía de ser un chico duro, un malote. Creía que yo era así. Luego vine a Madrid y, con esa crisis personal, me invadió́ la ansiedad por todos lados. No era capaz de subirme en el metro, por ejemplo, tení́a que bajar. Lo pasé́ fatal".