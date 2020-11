Ester Expósito no permite que imiten su épico y viral perreo ¡Mírala!

Con la pregunta "¿te afectan las críticas?", Ester hizo una extensa reflexión: "Todos nos tenemos que crear una coraza para que no nos hagan daño. Al principio no circulaban tantas críticas porque era la novedad. Pero luego, pasado un par de años, hay personas que se cansan de verte en todas partes".

Continuó: "Lo noté a raíz de mi vídeo bailando. Es una tontería, una tontería de vídeo, pero se volvió muy viral... Hasta yo, cuando veía que era trending topic en Twitter, me disgustaba. No es lo mío estar todo el rato en el disparadero. Soy más discreta. Es verdad que una aplastante mayoría de la gente me manda cariño, y sería injusto fijarme en los tres que me escriben algo malo. Así que lo relativizo, casi no me afecta".