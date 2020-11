Allisson Lozz revela que quedará ciega

"Y me dijeron, 'No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado -tengo ojos muy grandes, como pueden notar-, entonces, no eres candidata a cirugía'. Estoy bien ciega desde bien jovencita y me dijeron que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más, pero sí".

Habló de su decepción: "Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba".