Una nueva y fuerte crítica por la perspectiva de The Crown

Aunque The Crown ofrece una mirada exhaustiva a la vida de la familia real británica, Netflix ha admitido que es una dramatización. El propio creador de la serie, Peter Morgan, declaró, "A veces tienes que renunciar a la precisión, pero nunca debes renunciar a la verdad".

Sin embargo, parece que la familia real y la familia de la princesa Diana caracterizarían la serie como cualquier cosa menos veraz. El hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, incluso llamó al programa una "ficción".

"Encuentro que los estadounidenses me dicen que han visto The Crown como si hubieran recibido una lección de historia. Bueno, no lo han hecho", dijo Spencer en una entrevista reciente. "Hay muchas conjeturas y mucha invención, ¿no es así? Se puede depender de los hechos, pero las partes intermedias no son hechos".