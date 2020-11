Lo que realmente opina Jennifer Lopez de la nueva serie de Selena

Imagínense tener que seguir los pasos de Jennifer Lopez…

Esa era la tarea de Christian Serratos, la estrella de The Walking Dead que se está preparando para interpretar a Selena Quintanilla en Selena: La serie de Netflix. Si bien el show de dos partes comenzará con un enfoque en la infancia de la fallecida cantante tejana y su lento ascenso al estrellato, es bastante difícil no pensar en la interpretación legendaria de Selena que hizo Lopez en la película de 1997, que la convirtió en un nombre familiar en Hollywood.

Entonces, ¿J.Lo cree que nadie más puede estar a la altura de esa actuación, o está aquí para cualquier cosa que celebre a Selena, una mujer que sigue siendo tan importante para la comunidad latina? En un nuevo clip compartido con varias cuentas de redes sociales de Netflix, Lopez se sinceró al respecto.

"Chicos, no sé si han oído hablar de esta nueva serie de Selena en Netflix", dice Lopez. "Interpretar a Selena fue un momento histórico en mi carrera y estaba muy emocionada cuando vi el tráiler y me enteré. Es una excelente manera para que esta generación conozca a Selena. Amo a Selena. Es una gran parte de mi vida y mi carrera. Y no puedo esperar a verlo. Estará en Netflix el 4 de diciembre ".