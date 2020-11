Diego Luna entre los seis latinos que disputarían el Oscar en 2021

De acuerdo con Clayton Davis, el nombre de Diego es uno de los seis actores de ascendencia latina que podrían competir esta temporada de premios:

Ariana DeBose (The Prom), Colman Domingo (Ma Rainey's Black Bottom), Al Madrigal (The Way Back), y los mexicanos Armando Espitia y Christian Vázquez por Te llevo conmigo podrían sumarse a lista de contendientes.

Más detalles, en el video de arriba.