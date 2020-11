60SegundosDeEstilo con Franco Noriega

Pedro Lollett

¿Cuáles han sido tus anécdotas memorables hasta la fecha?

Llegué a NY con un primer sueño, ser modelo. Venía ya de modelar en Perú y obviamente la gran manzana era la gran meta. Pero cuando fui a todas las grandes agencias de modelaje, fui rechazado por todas. "No era lo suficientemente alto, guapo o simplemente no lo que ellos estaban buscando", me decían. Fueron meses muy frustrantes donde comencé a cuestionarme todo. Una día, por suerte, un fotógrafo muy reconocido en el momento quiso tomarme una foto, y al día siguiente estaba volando a Inglaterra a protagonizar la nueva campaña de Dolce&Gabbana. Después de eso, todas las agencias me querían. Las mismas agencias que meses anteriores me habían rechazado. Esta experiencia me hizo entender que la belleza es un concepto muy subjetivo incluso dentro de la industria. Mi consejo para todo el que quiera explorar el mundo del modelaje es que confíen en sí mismos, sean constantes para que cuando la suerte los encuentre, estén preparados.