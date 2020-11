Kim Kardashian comparte una inesperada historia sobre Kanye West

La estrella de E! reveló cómo nació una de sus canciones preferidas compuestas por el rapero.

Kim Kardashian acaba de contar un detalle importante sobre la canción Lost In the World del álbum de 2010 de su esposo Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

La canción, que presenta una colaboración con Bon Iver, fue lanzada dos años antes de que Kim y Kanye comenzaran a salir en 2012, pero aparentemente, Kanye obtuvo la letra directamente de una tarjeta que escribió para el cumpleaños número 30 de su entonces amiga.

"Feliz décimo aniversario del álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye", escribió Kim en una publicación de Instagram este 22 de noviembre. "Para aquellos que no conocen la historia detrás de Lost In The World... Kanye no pudo crear algunas de las letras, pero luego se dio cuenta de que las tenía en un poema que me había escrito, que era mi tarjeta de cumpleaños que me dio por mi cumpleaños número 30. Tomó el poema que me escribió y lo convirtió en la canción. ¡Me quedo con todo!"

Mirando hacia atrás, es fácil preguntarse si el poema convertido en canción insinuaba los sentimientos de Kanye por Kim, pero en ese momento, la estrella de reality estaba en una relación con Kris Humphries. Kim y el jugador de la NBA se casaron en un evento de televisión en vivo en agosto de 2011, pero se separaron 72 días después, en octubre.