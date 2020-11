Alberto Guerra muestra a su hijo de 1 año usando vestido

En 2017, Brian Austin Green entrevista al canal de YouTube Hollywood Pipeline, defendió a su familia de las críticas...

"Tiene solo cuatro años y he escuchado que a algunas personas no les parece adecuado. No les parece bien que se ponga vestidos. A todos ellos les digo: 'A mí no me importa'. Tiene tan solo cuatro años, y si quiere llevar algo, que lo lleve. Lo mismo se aplica a vestidos, gafas o zapatillas, da lo mismo".