La verdadera razón por la que Anuel AA se retira de la música

Con esto, Anuel confirma la decisión de su retiro que ha alarmado desde hace semanas a sus seguidores.

En Instagram escribió: "Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor. Algunos días no necesito nada de nadie. Algunos días siento que quiero salvar al mundo. Otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo. Por eso me voy… ¡Adiós!".

Pues, la confirmación parece haber llegado este jueves 19 de noviembre, cuando el puertorriqueño publicó una reveladora nueva canción.