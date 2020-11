Lupita Jones le pide perdón a Miss México luego de su violenta reacción a las críticas

Reconoció que a partir de esta situación ha aprendido a no dejarse llevar por la ira y evitar la violencia.

Durante años he tenido muchos embistes por parte de un grupo de ex reinas que constantemente no pierden la oportunidad de estar generando información en contra mía, desprestigiando mi trabajo, mi imagen, y en los últimos meses eso como que se acrecentó y la verdad es que cuando me entero de esta nueva situación, de que ahora resulta que también Sofía Aragón está hablando de esto sí dije 'no puede ser, o sea'".