Niegan libertad condicional a Eleazar "N"

"Esta audiencia que solicitó la defensa de (Eleazar "N") consiste en solicitar la suspensión del proceso para que él pueda salir en libertad con ciertas condiciones, entre ellas, someterse, aceptar la condición del hecho ilícito, someterse a una serie de pruebas, lo que la juez determine. Es un beneficio que le da el sistema acusatorio que existe en nuestro país, solicitar esta medida", detalló Jaime Carvajal, abogado de la cantante peruana, en Venga la alegría horas antes del reporte de Carlos Jiménez.

Edgar Becerra, parte del equipo de abogados del actor, reveló a los medios. "Se le pidió (al juez) que (Eleazar) iba a salirse del domicilio donde cohabitaba con ella de inmediato, esto es para garantizar que no va a tenerla a un lado ni va a estar cerca con ella, también se le solicitó ya no acercarse a los lugares que ella frecuenta, ni estar donde frecuenta con amigos o lugares donde ella cotidianamente va, también se le ofreció que se iba a meter a terapias psicológicas con el fin de ya no volver a incurrir en un futuro (en lo mismo), con eso se pretendía que saliera en libertad y si él llegara fallar que se revocara la decisión, pero la autoridad no nos la otorgó", Más detalles, en el video de arriba.