J Balvin le confesó a Becky G que no quería seguir viviendo

"Yo fui al psiquiatra y me dijo que estaría bien, yo le dije que no, que me iba a morir, y mi padre llorando le dijo que sí me iba a morir. La ansiedad y la depresión no son sentimientos, son una enfermedad".

Becky, quien también se ha abierto sobre sus luchas emocionales durante la cuarentena, dio su incondicional apoyo a J Balvin. Aseguró además que los fans deben saber que las luchas de salud mental son "reales" y no deben pasarse por alto.

Los cantantes contaron con la opinión de la terapeuta y locutora Adriana Alejandre.