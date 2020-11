Carlos Rivera cancela su participación en los Latin Grammy 2020 por riesgo de COVID-19

"En esta ocasión a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza ni a todo el equipo que nos rodea, producción, músicos (...) Me da mucha tristeza no poder estar pero lo más importante es cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y tengo que seguir los protocolos establecidos...", compartió.

Más detalles, en el video de arriba.