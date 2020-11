Miss México 2017, Denisse Franco, se une a las duras acusaciones contra Lupita Jones

Durante un encuentro con la prensa, la ex Miss Universo 1991 y directora de Mexicana Universal desmintió las declaraciones: "Todo lo que han dicho del poco apoyo que recibió Denisse en el concurso, es mentira… ¿cómo le voy echar tierra a mi trabajo? Me considero una empresaria, una mujer de negocios y lo peor sería echarle a lo que he construido"