Becky G reveló en los E! People's Choice Awards las lecciones que ha aprendido de Jennifer López

Becky G aprovechó su participación en los E! PCA's 2020 para hablar de cómo la ha influenciado Jennifer López.

A propósito del People's Icon Award que recibirá JLo, Becky dijo a Giuliana Rancic: "Jennifer es una persona increíble".

"Ella, desde muy joven, me mostró que el cielo es el límite. Nunca aceptes un no como respuesta. Es una artista en general increíble. No es solo cantante, sino también intérprete, bailarina, es fashionista, es emprendedora, productora de cine, actriz y, además, una madre increíble.