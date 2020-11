Jacob Elordi habla maravillas sobre la “dulce” Zendaya

El guapo galán de HBO y Netflix solo tiene halagos para su colega.

Jacob Elordi no se sorprendió cuando su coprotagonista de Euphoria, Zendaya, hizo historia como la artista más joven en conseguir una victoria como Mejor Actriz en los Emmy. En su nueva entrevista con Vanity Fair, el actor de Kissing Booth no tuvo más que palabras amables para la querida ex chica Disney.

"Ella es un poder en sí misma y muy talentosa", dijo Jacob a la salida. "Una dulzura."