Kendall Jenner revela cómo superó sus luchas contra el brutal acné

El año pasado, Kendall se convirtió en el rostro de Proactiv. En ese momento, la estrella le dio crédito a los productos de la marca por tratar con éxito sus problemas de piel "debilitantes".

"Es algo con lo que me he enfrentado desde que era una adolescente y me ha hecho sentir ansiosa, indefensa e insegura", describió en las redes sociales en enero de 2019. "... Estar insegura acerca de mi acné me dio piel dura pero nunca le desearía ese sentimiento a nadie, así que después de probar innumerables opciones, encontré algo que ha sido útil para mantener la piel clara para mí. Ha sido un largo viaje, pero estoy emocionada por saber dónde está mi piel ahora. No creo que vería el día en que me sentiría seguro al publicar una foto sin maquillaje ".