Atacan a este actor al ser confundido con Eleazar N

Así lo reveló el propio hijo de Arturo Peniche dijo al programa De Primera Mano: "No faltó la gente que me empezó a tirar en redes sociales".

Agregó: "O me escribían aquí, 'no te dejes'… Más allá de que me molestara es, pues nada más lean mi nombre, ¿no?".

Brandon igualmente destacó que durante años ha mantenido una relación de amistad con Eleazar: "Somos y fuimos muy amigos hace mucho tiempo".