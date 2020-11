¡Luisa Fernanda W muestra el gran parecido entre Pipe Bueno y Massimo!

¡Y desde ya se nota lo contentos que están por ser padres! Ya que han logrado adaptarse a la paternidad muy rápidamente. Aunque eso no significa que no hayan tenido grandes retos como no poder dormir muy bien en las noches, ya que Pipe reveló que no es muy normal que el pequeño logre quedarse dormido antes de las seis o siete de la mañana del día siguiente.