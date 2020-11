Bárbara de Regil llega a Hollywood al lado de Josh Duhamel

"Voy a dejar esto aquí ... y voy a llorar de la emoción. Mi director @sammacaroni... very happy and grateful to be part of this movie", escribió Bárbara en su cuenta de Instagram en una foto que ha dejado sin palabras a sus fans y detractores.

La foto es de la primera lectura del guión a lado de Duhamel y Cornish, y el resto de sus compañeros.

Sam Macaroni también compartió algunos fotos que confirman que la película ya ese está rodando en Ciudad de México.