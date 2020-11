Anne Hathaway se disculpa por el sufrimiento que está causando su nueva película

La ganadora del Oscar se refirió a la controversia generada por nueva cinta.

Anne Hathaway está tratando de corregir un error. La actriz de 37 años se disculpó con la comunidad de discapacitados después de que su personaje en The Witches provocara reacciones negativas.

Ella escribió en Instagram el jueves 5 de noviembre que recientemente se enteró de que "muchas personas con diferencias en las extremidades, especialmente los niños, sienten dolor debido a la representación de la Gran Bruja en The Witches".

Hathaway continuó, "Hago todo lo posible por ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás, no por un miedo, sino porque no lastimar a los demás parece un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos luchar".

Ella agregó, "Como alguien que realmente cree en la inclusión y realmente detesta la crueldad, les debo a todos una disculpa por el dolor causado".

Como madre de dos hijos, Hathaway dijo que quería dar una "disculpa especial" a las familias con niños con capacidades diferentes que los aman "tan ferozmente como yo amo a mis propios hijos", y agregó, "Lamento haber decepcionado a su familia".