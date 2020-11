Aislinn Derbez se sincera y revela por qué no podía superar a Mauricio Ochmann

"No hay absolutamente nadie que te pueda llenar tu vacío. Te tienes que hacer responsable tú y es la única manera de sentirte lleno en pareja", dijo en aquel momento.

En una reciente participación en el podcast de Érika de la Vega, En Defensa Propia, Aislinn retomó la revelación hecha en junio, destacando que eso hizo más difícil para ella superar su separación con Mauricio.

"... Me pasó esta necesidad de querer tener la familia perfecta porque yo no la tuve, y (la necesidad) de demostrar que yo puedo tener la familia perfecta, el esposo perfecto, la hija perfecta, y eso que no pude tener en mi infancia", dijo.