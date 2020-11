¿Cuál es el papel de las mujeres dentro del mundo del entretenimiento?

Nadia Sánchez, la directora del foro desde su primera edición y la creadora de la fundación She Is, resaltó en una charla con E! que no ven el evento solo como una actividad académica, sino como un movimiento social completo que busca mover a las masas y crear una cultura a su alrededor. Pero para esta edición, buscan darle una gran prioridad a toda la industria del entretenimiento.