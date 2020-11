Lily James se deja ver en público por primera vez en compañía de este actor

Después de semanas de drama, la actriz empieza a retomar su agenda personal.

Lily James tiene un buen amigo en Dominic Cooper.

La actriz de 31 años y el actor de 42 fueron vistos cenando en el restaurante griego Lemonia en Londres el lunes 2 de noviembre, y esta es la primera vez que ella es capturada en público desde el drama de Dominic West.

James usó un abrigo azul marino, una blusa azul y pantalones negros para la salida y se protegió la cara de los paparazzi con un gorro negro. En cuanto a Cooper, él vestía una camisa azul y una chaqueta a juego, además de pantalones negros. "Lily tuvo una cena de negocios en Lemonia con Dominic Cooper y otro amigo el lunes por la noche", le dijo un testigo a E! News. "Todos parecían amables y se llevaban bien. Lily se sentó al otro lado de la mesa frente a Dominic y compartieron una botella de vino y comida griega. Cuando terminaron de comer, se sentaron a reír y charlar un rato".

"A las 10 de la noche el restaurante cerró y fueron los últimos en irse", agrega la fuente. "Se fueron todos juntos y se subieron a la parte trasera de un taxi".

Como recordarán los fanáticos, los amigos famosos aparecieron en Mamma Mia! Here We Go Again de 2018. Cooper ha estado en una relación con Gemma Chan durante años.

Si bien esta marcó la primera vez que James fue fotografiada en público desde que ella y West aparecieron en los titulares de esas fotos cariñosas en Roma, ella hizo una aparición virtual en televisión en The Tonight Show el 21 de octubre.