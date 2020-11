Vadhir Derbez responde a quiénes dicen que luce igual a Cristian Castro

¡Míralos en el video!

"Obviamente, como buenos mexicanos, vamos a estar fregando al prójimo, así que ya lo esperaba, pero no", aseguró Vadhir. "Estoy contento con el look y de hecho hasta me siento menos cuidado, antes me cuidaba mucho las cositas y ahorita me da igual si está despeinado o no porque como que le da 'onda', así que me relajo más".

La estrella de 29 años dijo que el cambio tiene que ver con su nueva etapa musical: "Es diferente, definitivamente, disfruto mucho como este nuevo cambio porque nunca me esperé pintarme el pelo y hacer algo tan radical".