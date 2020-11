Se refuerzan los rumores de que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están esperando su primer hijo juntos

Videos relacionados : Se refuerzan los rumores de que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperarían su primer hijo juntos

Los fans de Carlos Rivera darían lo que fuera para que hablara abiertamente de su relación con la ex Académica.

Las recientes declaraciones de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en distintas entrevistas han generado la sospecha de que la pareja estaría buscando convertirse en padres muy pronto.

"Me encantaría ser papá. Esa es una de las cosas que todavía no ha llegado, pero que tengo el deseo de que sea pronto", expresó Rivera a People en Español hace algunos meses. Sus palabras inspiraron a la conductora de Venga la Alegría, quien reveló en Pinky Promise: "Me encantaría. Sí es un plan que tengo y no tan a largo plazo porque tampoco es que diga: ‘Me voy a esperar cinco años', no. Es un plan que tengo pronto".