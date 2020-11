Videos relacionados : La conmovedora canción que Paulina Goto hizo para honrar a su padre

A mes y medio de su partida, Paulina Goto lanza un tema que ha conmovido a sus fans y más cercanos.

El 17 de septiembre de este año, Paulina Goto compartió una noticia que sacudió su mundo y conmovió a sus fans. Su padre, Eduardo Gómez Gerling, murió a los 57 años en su natal Tampico, Tamaulipas, de un paro cardiaco.

"La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón. Porque el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es la esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta... (palabras de mi papá)", escribió en Instagram.